Богатейшая женщина Африки объяснила российское гражданство

Изабель душ Сантуш, которая считается самой богатой женщиной Африки, объяснила, откуда у нее российское гражданство.

Она заявила, что является гражданкой России «по рождению». Душ Сантуш подчеркнула, что «не восстанавливала гражданство», оно «сохранялось» у нее «всегда», передает ТАСС.

Напомним, Изабель душ Сантуш – дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша и россиянки Татьяны Кукановой.