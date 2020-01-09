СМИ: Богатейшая женщина Африки получила российское гражданство

Одна из самых богатых женщин Африки Изабель душ Сантуш получила российское гражданство, утверждают СМИ.

Адвокат душ Сантуш подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у ее клиента появилось российское гражданство, передает «Радио Свобода» со ссылкой на португальское издание Expresso.

Эксперты, опрошенные Deutsche Welle, заявили, что душ Сантуш может таким способом избежать экстрадиции в Анголу, сейчас она проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным лиссабонской газеты Expresso, адвокат Изабель подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у её клиента появилось российское гражданство. Мать бизнесмена - бывшая гражданка СССР, сама миллиардер родилась в Баку. Эксперты, опрошенные Deutsche Welle, предполагают, что с помощью российского гражданства душ Сантуш может избежать экстрадиции в Анголу. Сама она сейчас живёт в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, Изабель душ Сантуш – дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша и россиянки Татьяны Кукановой. В 1966 году Куканова в Баку вышла замуж за ангольского студента душ Сантуша. Его страна была португальской колонией, и он после завершения учебы поехал на родину, где после провозглашения независимости сделал карьеру – сначала в 1975-м возглавил МИД, а в 1979-м стал президентом. Он оставался главой государства до 2017 года.

Изабель душ Сантуш считается самой богатой женщиной Африки и первой женщиной-миллиардером на континенте.

В 2017 году президент Анголы уволил ее с поста государственной нефтяной компании Sonangol в рамках борьбы с коррупцией. В 2018 году по этому делу был арестован ее брат, однако позже суд отпустил его на свободу.