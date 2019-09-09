Российский союз спасателей могут ликвидировать

Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» (Россоюзспас) может прекратить свое существование из-за проблем с финансированием.

«Высший Совет общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» <...> констатировал факт существенного недостатка имущества (в том числе финансовых средств) для достижения целей организации и выполнения запланированных мероприятий, а также отсутствие стабильных источников получения имущественной поддержки в будущем. В связи с этим предлагается провести внеочередной съезд организации 5 октября, на котором рассмотреть вопрос о ликвидации», – сказано в постановлении высшего совета организации, передает ТАСС.

Председатель совета Сергей Щетинин отметил, что «в Россоюзспасе, как и в любой организации, бывает кризис». «Это технический вопрос (о ликвидации), нам нужно будет принять решение. Оно (решение) может быть принято до нового года», – сказал он.

Щетинин также прокомментировал ситуацию с Всероссийским студенческим корпусом спасателей, отметив, что «он пойдет своим путем и, возможно, будет финансироваться Росмолодежью».

Россоюзспас – общероссийская общественная организация добровольных спасателей, созданная в 2006 году по инициативе Юрия Воробьева, который долгие годы был первым замглавы МЧС. В Россоюзспас входят бывшие профессиональные спасатели, а также люди, готовые помогать в сложных ситуациях.

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