У задержанного за нападение на Памфилову нашли фаллоимитаторы

В ходе осмотра жилища приезжего из Казахстана Башита Карабалаева, признавшегося в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову, обнаружили вещи, вероятно, добытие во время других налетов, в том числе несколько фаллоимитаторов, пишут российские СМИ.

Последние годы мужчина, прибывший в Россию из Казахстана пять лет назад, проживал отшельником в самодельной хижине в лесу недалеко от коттеджного поселка «Лес и Река», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в следственных органах.

Издание отмечает, что в ходе осмотра его жилища были обнаружены вещи, явно не принадлежащие задержанному (в их числе к примеру несколько фаллоимитаторов). Карабалаев не может пояснить, откуда взялись эти вещи.

По информации «МК», во время кражи в другом доме этого поселка пропали именно фаллоимитаторы.

Подозреваемый в нападении на Памфилову был задержан в субботу. Сообщалось, что его обнаружили в лесу.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, около 10-15 раз пытался ударить главу ЦИК электрошокером в живот и скрылся. Памфилова рассказала, что после нападения у нее остались ожоги, царапины и синяки. Тем не менее, глава ЦИК отказалась от госохраны.

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