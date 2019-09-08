Французы включили сборной Албании гимн Андорры, а потом извинились перед Арменией

Организаторы матча сборных Франции и Албании по футболу в субботу ошиблись при выборе гимна для команды гостей, а затем извинились, но перед Арменией.

Вместо албанского гимна прозвучал гимн Андорры. После этого диктор на стадионе извинился, но снова ошибся, и принес извинения перед Арменией, сообщает Sports.ru.

Игроки сборной Албании отказывались начинать встречу до тех пор, пока не прозвучит верный вариант гимна.

Перед командой гостей извинялся главный тренер Франции Дидье Дешам и арбитр встречи Хиль Монсано. Матч начался спустя шесть минут, когда организаторы все-таки нашли гимн Албании.

Сборная Франции победила со счетом 4:1.