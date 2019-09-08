Информация о скупке голосов представителями КПРФ в Бурятии проверяется

Член рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев заявил о появлении информации о том, что в Бурятии КПРФ организовала скупку голосов, прикрываясь сбором подписей за Байкал.

«В соцсетях обсуждают, что в Республике Бурятия на 28 округе КПРФ организовала скупку голосов под прикрытием сбора подписей за Байкал. Руководитель отделения КПРФ по региону Вячеслав Мархаев в 2017 году пытался участвовать в выборах главы региона, а сейчас идет на мэра Улан-Удэ. Подкуп – не просто нарушение всех норм, но и прямая уголовщина. Обращаюсь к общественной палате региона срочно вмешаться», – заявил журналистам Григорьев.

В свою очередь секретарь Общественной палаты республики Бурятия Баир Бальжиров заявил, что информация о подкупе на 28 округе принята в работу.

«Член Общественной палаты республики Бурятия, общественный наблюдатель Валерий Архинчеев выехал на участок. Мы также обратились в правоохранительные органы с просьбой организовать проверку», – сообщил Бальжиров журналистам.

В Бурятии в воскресенье проходят выборы мэра Улан-Удэ, также выбираются депутаты Улан-Удэнского городского Совета шестого созыва.