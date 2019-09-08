В Бурятии и Приангарье начались муниципальные выборы

В Республике Бурятия и Иркутской области началось голосование избирателей на муниципальных выборах, сообщили в региональных избирательных комиссиях.

В избирательной комиссии Улан-Удэ сообщили, что в городе впервые за 12 лет проходят прямые выборы мэра, а также выбирают депутатов Улан-Удэнского городского Совета шестого созыва, передает ТАСС.

«С 08.00 по местному времени (03.00 мск) начали работать 174 участковых избирательных комиссии (УИК). 161 из них постоянная, 13 открыты в учреждения здравоохранения, исполнения наказаний, домах отдыха», – сообщили в избиркоме.

За пост мэра столицы Бурятии борются шесть кандидатов: самовыдвиженц – первый замруководителя администрации города Игорь Шутенков, выдвинутый республиканским отделением КПРФ сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, представитель политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» – гендиректор ООО «Газета «Улан-Удэ» Батодалай Багдаев, выдвинутый Бурятским региональным отделением ЛДПР специалист аппарата фракции Николай Чимитов, от отделения партии «Справедливая Россия» – замгендиректора управляющей компании «Родной город» Геннадий Бадмаев, а также выдвинутый региональным отделением политической партии «Гражданская платформа» заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.

В Иркутской области в это воскресенье выбирают депутатов думы Иркутска, мэров городов Братск и Тулун. Примечательно, что в Иркутске в избирательной кампании участвует действующий глава города.

Тулун этим летом сильно пострадал от разрушительного наводнения и стал известен на всю страну, однако к выборам город подготовился. Нынешний мэр Юрий Карих, который руководит городом с 2010 года, баллотируется в порядке самовыдвижения. Кроме него самовыдвиженцами идут еще три человека: депутат городской думы Алексей Колпаков и работники коммерческих структур Светлана Васильева и Екатерина Горбунова, также зарегистрированы кандидат от ЛДПР – предприниматель Вадим Красных и представитель КПРФ, консультант из аппарата губернатора и правительства области Кутковой.

В Братске за кресло мэра поборются выдвинутая КПРФ депутат Заксобрания региона Светлана Петрук и действующий мэр города Сергей Серебренников. Сереберенников до этого уже возглавлял Братск – впервые он избрался в 2005 году, в 2009 переизбрался на второй срок, но в январе 2010 года губернатор Дмитрий Мезенцев пригласил его на должность вице-мэра Иркутска, которую он впоследствии оставил. Вновь Серебренников вернулся в кресло мэра Братска после выборов в 2014 году.

В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.