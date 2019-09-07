Кирилл Вышинский вылетает в Москву

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, заявил, что главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, отпущенный из-под ареста в конце августа, вылетает из Киева в Москву.

«Кирилл в эти минуты находится на летном поле, в ближайшие минуты вылетает в Москву», – сообщил Киселев, передает ТАСС.

Он отметил, что Вышинский прибыл в аэропорт Киева на отдельном автомобиле.

Киселев также уточнил, что Вышинский планирует встретиться с коллегами в понедельник. Кроме того, гендиректор «Россия сегодня» рассказал о планах журналиста вернуться в профессию и написать книгу.

Напомним, в среду Киевский апелляционный суд постановил безотлагательно освободить Вышинского, который находился под стражей с 17 мая 2018 года. Вышинского на Украине обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Позже Вышинский объяснил разницу подходов к его делу на Украине при Порошенко и Зеленском.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД