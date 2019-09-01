Вышинский объяснил разницу подходов к его делу на Украине при Порошенко и Зеленском

Главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что его освобождение после прошедших на Украине президентских выборов подтверждает политизированность обвинений в период руководства страной Петром Порошенко.

Вышинский в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» отметил, что после выборов президента Украины в его судьбе произошли серьезные изменения. «Это говорит об одном: что все, что было при Порошенко, была политическая история», – приводит его слова ТАСС.

«Если начинать разбираться в рамках права, все [дело] рухнет, рассыплется и точно будет доказано, что я невиновен», – подчеркнул он.

Вышинский зачитал материалы своего дела, согласно которым его деятельность якобы была направлена на «значительное ослабление Украины вплоть до полного уничтожения как суверенного и независимого государства и вхождения в состав Российской Федерации».

«С ума можно сойти, когда читаешь, что при помощи 72 статей я пытался разрушить государство Украина», – прокомментировал он.

Накануне Вышинский ответил на вопрос о том, подвергался ли он пыткам во время содержания под стражей на Украине.

Напомним, в среду Киевский апелляционный суд постановил безотлагательно освободить Вышинского, который находился под стражей с 17 мая 2018 года. Вышинского на Украине обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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