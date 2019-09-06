Предложено изменить порядок выдачи прав на мотоцикл

МВД России подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения». В ведомстве предложили разрешать получать права на вождение тяжелого мотоцикла только с 20 лет, имея при этом опыт вождения легкого мотоцикла в течение двух лет.

«Законопроектом... устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории «А». В этих целях законопроектом вводится новая подкатегория «А2» (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), право на управление которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста», – сказано в сообщении МВД, передает РИА «Новости».

Там уточняется, что минимальный возраст для получения прав на мотоциклы категории «А» увеличится до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории «А2». Однако при достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется.

Ранее сообщалось, что, согласно новым поправкам, несовершеннолетние, получившие водительские права, смогут управлять автомобилем в сопровождении опытного водителя.