Адвокат назвал дату обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной

Освобождение удерживаемых лиц, переговоры о которых ведут Россия и Украина, может пройти 7 сентября, заявил адвокат Валентин Рыбин.

«Если отсутствие одного из граждан РФ не смущает Российскую Федерацию, то [обмен может состояться] уже завтра», – сказал Рыбин агентству УНИАН.

Ранее Рыбин заявил, что Украина отказалась передавать одного россиянина из списка по обмену.

До этого адвокат сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выдал указы о помиловании лиц, переговоры об освобождении которых проводят Россия и Украина.