Украина отказалась передавать одного россиянина из списка по обмену

Украинская сторона не будет передавать россиянина Руслана Гаджиева в рамках одновременного освобождения удерживаемых лиц, заявил адвокат Валентин Рыбин.

«Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича», – сообщил Рыбин в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он отметил, что точная форма обмена между удерживаемыми лицами до сих пор не согласована, поскольку «одного из участников обмена Украина пока не отдает», передает ТАСС.

Ранее Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выдал указы о помиловании лиц, переговоры об освобождении которых проводят Россия и Украина.

Напомним, в списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова.