Видео с Киркоровым-«грабителем» набрало сотни тысяч просмотров

Новый клип Филиппа Киркорова на песню «Лунный гость» набрал на YouTube 850 тыс. просмотров чуть более чем за сутки.

В клипе певец предстает в образе грабителя и вместе с сообщниками убегает от полиции на катере по каналам Санкт-Петербурга. Стихи песни написал Михаил Гуцириев, а музыку – Алексей Романоф. Режиссером-постановщиком выступил Заур Засеев. Видео опубликовано на YouTube-канале Gutserievmedia.

Поклонники хорошо приняли новую работу Киркорова. В комментариях певца поздравляли с премьерой «прекрасного клипа» и «шикарной песни».

Предыдущий клип Киркорова на песню «Стеснение пропало» набрало более 9 миллионов просмотров за 2 месяца.

За скандальный клип на песню «Ибица» Филиппу Киркорову и Николаю Баскову пришлось попросить прощения у своих фанатов.