Приставы в Нижегородской области отправились в рейд со священником

Судебные приставы в Нижегородской области пригласили в рейд по взысканию алиментов православного священника.

«Вместе с нами в рейд отправился протоиерей Виктор Поляков. Судебные приставы посещали как мужчин, так и женщин, которые не платят алименты на своих детей. Священник беседовал с ними и рассказывал, какие последствия ждут тех, кто отказывается помогать собственному ребенку. Многие сразу раскаивались», – рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по Нижегородской области Лиана Захарян, передает РИА «Новости».

Представитель ведомства отметила, что у многих должников при виде священника появлялись слезы.

«Люди переживают, что дело дошло до того, что к ним приходят представители церкви. Присутствие священнослужителя дисциплинирует. Еще у них появляется желание пообщаться, рассказать о том, что у них накопилось на душе, и услышать какие-то наставления», – пояснила она.

Этот рейд проходил в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой судебные приставы обходят квартиры и места работы должников по алиментам.

Захарян сообщила, что в этот раз акция прошла успешно. «Можно сказать, с божьей помощью детей в школу собрали», – сказала она, добавив, что теперь судебные приставы намерены чаще обращаться за помощью к представителям православной церкви, и планируют привлечь к подобным рейдам священнослужителей других конфессий.

Ранее сообщалось, что приставам Кубани предложили ловить должников на пути к морю.