Приставам Кубани предложили ловить должников на пути к морю

Коллеги из соседних с Краснодарским краем регионов предложили кубанским приставам выявлять должников на трассах, ведущих к Черному морю, сообщил главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко.

По словам Ткаченко, в ходе проводимых с конца июля рейдов на трассах, ведущих на побережье, с 5 по 11 августа приставам удалось взыскать более 4 млн рублей и арестовать более 150 автомобилей. Он добавил, что такая практика заставила жителей Краснодарского края оперативно оплатить более 102 млн рублей долгов и завершить 4,5 тыс. исполнительных производств.

«Мне коллеги звонили, предлагали объединиться, потому что жители их регионов тоже ездят (на черноморское побережье)... Соседи все обратились, приграничные регионы: Ростовская область, Адыгея, Ставрополье. Позвонили, предложили подумать, как реализовать (работу) и по их должникам», – передает РИА «Новости» слова Ткаченко.

Он объяснил, что для проведения исполнительных действий в отношении жителей других регионов требуется поручение приставов соответствующих субъектов России.

«Сейчас такой вопрос уже рассматривается... Такой механизм есть, вопрос, как его правильно реализовать», – добавил Ткаченко.

Напомним, в мае Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве составило портрет должника по алиментам.