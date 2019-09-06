Названы страны с самым дешевым алкоголем

Эксперты Европейского статистического агентства сравнили стоимость алкогольных напитков в разных европейских странах за 2018 год и выяснили, что за алкоголь больше всего надо заплатить жителям Финляндии, а меньше всего – Румынии.

«При сравнении уровня цен в странах ЕС со средним индексом цен (100), результаты показывают, что цены на алкогольные напитки (спиртные напитки, вино и пиво) были самыми высокими в Финляндии (с индексом цен 182), за которой следуют Ирландия (177) и Швеция (152)», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

Также в топ-5 стран, где алкоголь стоит дороже всего, вошли Греция и Великобритания.

При этом цены были самыми низкими в Болгарии и Румынии (оба с индексом уровня цен 74). Ниже среднеевропейского индекса цены оказались также во Франции, Литве, Германии, Польше, Испании, Чехии и Венгрии.

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