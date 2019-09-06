Минтруд спрогнозировал снижение числа бедных в России

Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума может снизиться к концу 2019 года, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Полугодие этого года к полугодию предыдущего – бедность увеличилась с 12,5% до 12,7%. Но мы рассчитываем, что до конца года динамика станет положительной: как правило, декабрь будущего года лучше декабря предыдущего», – цитирует ТАСС министра.

По его словам, на снижение количества бедных повлияет несколько факторов, в том числе изменение потребительской корзины с 2021 года.

«Если говорить об относительно рациональной корзине, нам нужно увеличить корзину по трудоспособному населению и по пенсионерам, в этом мы не дотягиваем», – пояснил он.

Министр уточнил, насколько вырастет корзина, настолько увеличатся МРОТ, региональные доплаты к пенсии, детские пособия.

При этом Топилин подчеркнул, что при изменении структуры потребительской корзины, роста цен и увеличения прожиточного минимума число бедных вырастет, потому что «планка будет выше».

«Мы исходим из того, что мы должны считать бедность в сопоставлении со старой корзиной. В сопоставимых показателях бедность должна снизиться», – подчеркнул министр.

Ранее Минтруд установил величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года в размере 11 тыс. 185 рублей. До этого предлогалось повысить МРОТ до 12 130 рублей.