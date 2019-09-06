Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной ему Tesla

Основатель Tesla Илон Маск опроверг заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что дарил ему электрокар.

«Вы дарили автомобиль белорусскому президенту Александру Лукашенко?» – спросил Маска один из подписчиков.

«Э-э, нет», – ответил Маск в Twitter.

На слова Лукашенко о якобы подаренном Маском автомобиле в сюжете телеканала СТВ обратило внимание издание «Белорусский партизан». «У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», – заявил Лукашенко школьникам.

«Честно признаюсь: проехал (на скорости) 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль», – добавил Лукашенко.

Автомобиль Tesla Model S P100D появился у белорусского лидера два года назад. СМИ предполагают, что автомобиль белорусский лидер приобрел для себя сам, либо электрокар был подарен Лукашенко каким-нибудь предпринимателем.