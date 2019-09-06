Режиссер увидел шанс на сотрудничество России и Грузии

Российский режиссер грузинского происхождения Дмитрий Мамулия, представивший в Венеции фильм «Преступный человек» совместного производства России и Грузии, заявил, что работать вместе можно и в сложившейся политической обстановке, так как люди из двух стран относятся друг к другу хорошо.

Мамулия сказал, что «все (и с российской, и с грузинской стороны открыты), совместное производство возможно и сегодня», передает РИА «Новости».

«Нет плохого отношения ни в профессиональных кругах – ни там, ни здесь, – ни в самом народе. Со мной была очень большая российская группа, вплоть до последнего времени, и все было хорошо», – добавил он.

Режиссер сказал также, что известие о включении его картины «Преступный человек» в программу Венецианского кинофестиваля не поразило его так, как это показывается в фильмах.

«Знаете, обычно существует кинематографическое представление о таких моментах – будто все замирает, и ты стоишь, потрясенный этой мыслью. Как в американском кино – главный герой узнает, что его утвердили на роль. А на самом деле, в жизни – ничего. Это рабочий процесс. В Венеции прекрасный фестиваль, я очень рад», – поделился Мамулия.

Он рассказал, что работа над фильмом заняла три года. История была выбрана потому, что режиссер хотел показать процесс изменения человека, который сталкивается с жизненными обстоятельствами, меняющими его.

Для съемок Мамулия выбрал непрофессиональных актеров, так как искал определенные типажи, но признался, что работать с ними непросто.

«Им нельзя говорить, что делать, – они сразу теряются, становятся какими-то разобранными. На площадке нужно создать определенную атмосферу, чтобы они существовали в этом», – сказал режиссер.

Новый фильм Дмитрия Мамулии «Преступный человек» показали в программе «Горизонты» 76-го Международного Венецианского кинофестиваля. Картина, снятая в совместном производстве Грузии и России, рассказывает о молодом инженере, который становится свидетелем преступления.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис.

В связи с этим президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок в Грузию, однако в Тбилиси отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

После произошел очередной конфликт, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

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