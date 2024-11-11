Власти Грузии отказались встречаться с парламентской делегацией из Евросоюза

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Глава высшего законодательного органа Грузии заявил в отправленном им письме, что «Грузия остается приверженной диалогу со всеми релевантными и заинтересованными сторонами», однако часть членов этой делегации «неоднократно проявляла недружелюбность по отношению к Грузии», а «в основе визита лежит политическая предвзятость».

Он напомнил, что часть членов делегации, в которую входят представители Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Германии, Финляндии, Польши и Швеции, как и другие иностранные политики, «регулярно и целенаправленно нарушали грузинское законодательство против правящей в стране «Грузинской мечты» в поддержку оппозиции, пытаясь оказать незаконное влияние на волю граждан Грузии».

Шалва Папуашвили подчеркнул, что Конституция Грузии и ее избирательное законодательство запрещают вмешательство в выборы в стране иностранных акторов, что «грубо было нарушено».

«В предвыборных процессах эти политики, особенно своим участием в антиправительственных акциях, грубо нарушили принцип невмешательства, что противоречит международному праву», – отметил он.

По его словам, «это способствовало углублению политической поляризации со стороны радикальной оппозиции, ухудшило ситуацию перед выборами в парламент Грузии», состоявшимися 26 октября.

Он заявил, что уже два с половиной года часть членов делегации, которую принимает президент Саломе Зурабишвили, отметилась «недружественными риторикой и действиями, что не способствует сохранению мира и демократической стабильности в Грузии».

«Невозможно представлять себя как проект мирной Европы и одновременно от имени Европы сеять в Грузии хаос», – заявил он.

В поддержку прибывшей делегации оппозиция Грузии, несогласная с итогами выборов в парламент, собирает митинг.