При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.0 комментариев
Президент Грузии призвала к новым выборам в парламент
Президент Грузии Зурабишвили призвала к новым выборам в парламент
Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что страна находится в глубоком политическом кризисе и предложила провести новые парламентские выборы.
Новые парламентские выборы помогут выйти из этой ситуации, сказала политик на совместной с главами парламентских комитетов из восьми стран Евросоюза пресс-конференции в Тбилиси, передает «Интерфакс».
Она добавила, что «европейские друзья» Грузии прибыли в знак того, что Европа верит в грузинский народ в этом вопросе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинские суды признали парламентские выборы честными.
Напомним, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался встретиться с прибывшими в Тбилиси главами комитетов по внешним связям восьми стран Евросоюза во главе с литовцем Жигимантасом Павильонисом.