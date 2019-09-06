Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной многолетнего лидера страны Роберта Мугабе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе – многолетнего лидера вашего государства. С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве. Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

По словам Путина, Мугабе был сторонником развития дружественных отношений с Россией и много сделал для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.



«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», – написал президент России.

Тем временем президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал Мугабе «чемпионом борьбы с колониализмом», передает ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу действующий глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что экс-президент страны Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет.