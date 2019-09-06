СК попросил заочно арестовать основателя «Рольф» Петрова

СК попросил суд заочно арестовать основателя компании «Рольф» Сергея Петрова и еще двух фигурантов уголовного дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Петрова С. А, Кафкалия Г. и Луковецкого Т. М.», – передает ТАСС представителя суда.

Слушания по делу начнутся в ближайшее время. В пресс-службе рассказали также, что Петров объявлен в розыск.

Ранее было возбуждено уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании, подозреваемых в выводе средств по подложным документам.

По версии следствия, Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 млрд рублей, продав «Рольфу» по «многократно завышенной» цене акции компании «Рольф Эстейт». Петров заявил, что не планирует возвращаться в Россию.

Напомним, в июле фигурантов уголовного дела вывели из совета директоров «Рольфа».

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