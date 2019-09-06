Перечислены самые частые вопросы туристов в Москве

Российских туристов чаще интересуют события и фестивали на ВДНХ, а иностранных – данные о режиме работы Красной площади и Кремля, сообщили в мэрии Москвы.

«Названы самые часто задаваемые вопросы российских и иностранных туристов, с которыми они обращались по новым номерам круглосуточной линии туристского контакт-центра, которая заработала 1 августа», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии.

Там добавили, что россияне чаще всего спрашивали про события и фестивали на ВДНХ, узнавали стоимость билетов и экскурсий в Останкинскую башню и музей-заповедник «Царицыно».

Иностранных туристов интересовал режим работы Красной площади и Кремля, маршруты и длительность прогулок на речном транспорте, способы оплаты проезда на метро и в наземном транспорте.

Напомним, с 1 августа в Москве заработал короткий номер 122, по которому туристы могут обращаться, если у них возникнут вопросы.

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