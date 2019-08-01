В Москве заработал короткий телефонный номер для туристов

С 1 августа в Москве заработал короткий номер 122, по которому туристы могут обращаться, если у них возникнут вопросы.

Как сообщает «Вечерняя Москва», помимо короткого номера гости столицы России могут обращаться с вопросами по городскому номеру: +7 (495) 122-01-11.

Кол-центр работает на русском и английском языке в круглосуточном режиме, без праздников и выходных.

Специалисты расскажут туристам, как оплатить проезд в метро, где взять велосипеды напрокат и предложат оптимальный маршрут из одной точки в другую. Также операторы познакомят гостей Москвы с афишей города.

Напомним, 24 июля в мэрии столицы рассказали, что за прошлый год в Москву приехало 23,5 млн туристов, из которых 5,5 млн составили иностранцы. Среди всех путешественников 12 млн человек предпочли останавливаться в гостиницах столицы. При этом туристы в Москве потратили рекордно большую сумму – практически 865 млрд рублей.