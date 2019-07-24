Туристы в Москве потратили рекордную сумму за год

За прошлый год туристы в Москве потратили рекордно большую сумму – практически 865 млрд рублей, рассказали в мэрии столицы.

По словам представителей мэрии, за прошлый год в Москву приехало 23,5 млн туристов, из которых 5,5 млн составили иностранцы. Среди всех путешественников 12 млн человек предпочли останавливаться в гостиницах столицы, передает «Интерфакс».

Московские гостиницы обходятся приезжающим примерно в 5 тыс. рублей за сутки. Это в два раза дешевле, чем в Амстердаме, Лондоне или Париже, а также в восемь раз ниже по стоимости, чем в Монако, сообщила мэрия.

При этом пятизвездочный отель обходится туристам в среднем в 9 тыс. 250 рублей, а стоимость аналогичной услуги в Осло, Копенгагене, Париже и Берне варьируется от 20 до 24 тыс. рублей за сутки.

В 2018 году Москва попала в топ-20 самых посещаемых городов Европы, а также оказалась на 31-м месте в рейтинге самых посещаемых столиц мира. С 2014 года доходы гостиниц увеличились на 65% и по итогам прошлого года составили 91 млрд рублей.