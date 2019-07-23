Москва вошла в список самых посещаемых столиц мира

Москва заняла седьмое место среди столиц Европы по доступности отелей высшей категории и вошла в первую двадцатку мирового рейтинга по этому показателю.

Специалисты международного сервиса momondo.ru проанализировали запросы пользователей на отели и определили самые популярные направления для путешествий. Так, в списке наиболее привлекательных городов для туристов Москва занимает 31-е место и 19-е – среди самых востребованных городов Европы. Лидерами стали Лондон, Париж и Амстердам, передает РИА «Новости».

Москва также вошла в список 50 самых доступных для туристов столиц в мире, заняв 25-е место. Средняя стоимость ночи в отеле в российской столице составляет 5 тыс. рублей. Самыми дорогими для размещения гостей стали столицы Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий: ночь в отеле в этих странах будет стоить от 13 900 до 26 800 рублей.

Самые дешевые варианта размещение в столицах Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии: ночь в местном отеле в среднем обойдется в сумму от 2 400 до 3 500 рублей.

Провести ночь в пятизвездочном отеле в Москве можно в среднем за 9 250 рублей, а за аналогичные условия в Осло, Копенгагене, Париже и Берне придется заплатить в среднем от 20 до 24 тыс. рублей в сутки, но лидер данной категории – Монако (более 40 тыс. рублей).

Наиболее дешевые варианты подобного размещения представлены в столицах Турции, Малайзии, Венесуэлы, Туниса и Индии. Там цена номеров варьируется от 4 900 до 7 400 рублей.

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