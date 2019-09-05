Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык

Журналистка из Латвии Элита Вейдемане обрушилась с критикой на певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она исполняла песни и разговаривала на русском языке.

Вейдемане заявила, что Вайкуле «опустилась до уровня национальных аборигенов», и латыши не понимали, что она говорит. Многие зрители, как утверждает журналистка, обиделись на исполнительницу и ушли с ее концерта, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Неаткарига».

При этом сама журналистка не называет иностранные языки чем-то плохим, а наоборот, считает знание языков большим преимуществом. Однако, по ее словам, за ситуацией с использованием языков надо следить.

«Есть только некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь – латышский. <...> Это просто вопрос уважения, и все», – пояснила Вейдемане.

В Латвии около 40% населения разговаривают на русском языке, который имеет статус иностранного. Государственным языком в стране является латышский.

Ранее латвийский активист и публицист Владимир Линдерман рассказал газете ВЗГЛЯД, почему русскоязычным жителям Риги не стоит ждать добра от нового мэра столицы Олега Бурова. В апреле русские школы в Риге перевели на Латышский язык.