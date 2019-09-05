На Западе сравнили советский МиГ-21 и F-22

Советский истребитель МиГ-21 при определенных обстоятельствах может оказаться предпочтительнее, чем более современный американский F-22 Raptor, считают эксперты издания Мilitary Watch Magazine.

Издание называет МиГ-21 легким, недорогим и старым самолетом, а F-22 – дорогим, тяжелым, новым, но сложным. Указывается, что первоначальный заказ на американские истребители сократился на 75% в связи с большими затратами на техническое обслуживание и эксплуатацию, сообщает «Российская газета».

«Боевое мастерство F-22 имеет высокую цену, поскольку истребитель требует сотен миллионов долларов на приобретение и обслуживание. Истребитель часто сравнивают со скальпелем по сочетанию точности и деликатности. F-22 – это точный инструмент, на который при правильном применении можно положиться. Тем не менее, он проведет большое количество времени на земле», – говорится в публикации Мilitary Watch Magazine.

На земле истребитель становится легкой мишенью, а именно минимизация времени на земле является важным атрибутом для самолета в военное время. Однако F-22 требует много времени на обслуживание, а также подвержен поломкам.

МиГ-21 в то же время сравнивается с простой, но эффективной кувалдой – машина отличается высокой надежностью, может выполнять большое количество вылетов в день, при этом обслуживание – минимальное.

Если F-22 чувствителен к дождю и другим неблагоприятным погодным условиям, ему нужны идеальные ВПП, то МиГ-21 работает при любых условиях и может в 20 раз чаще отправляться на боевые вылеты, чем F-22.

В качестве примера приводится война в Сирии, где неприхотливый МиГ-21 оказался даже полезнее более продвинутых платформ.

«Хотя F-22 может стоить в 100 раз дороже, чем МиГ, в такой ситуации он будет действовать гораздо хуже, и, вероятно, останется на земле в течение нескольких недель из-за нехватки запасных частей. Сложные истребители, такие как Raptor, могут оказаться в невыгодном положении в случае крупной затяжной войны», – говорится в публикации.

Отметим, что МиГ-21 в феврале принял участие в индийско-пакистанском конфликте, причем сообщалось, что истребитель смог сбить американский F-16.