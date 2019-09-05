На Западе сравнили советский МиГ-21 и F-22

|
5 сентября, четверг | Последнее обновление — 16:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Экипаж опрокинувшегося под Саратовом Ми-8 получил легкие травмы
Разделы
Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа
Россия получила уникальную роль в Большой Евразии
Что заставляет плакать губернатора Забайкалья
Раскол в британском обществе стал чудовищным
Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом
Раздвоенное сознание интеллигенции
Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Запад экспортирует идеологию вместо технологий
Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина
Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
Обсуждение: 81 комментарий
Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении
Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны РоссииПодробности...
В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook