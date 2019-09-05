Попавшие под танковый обстрел солдаты отсудили у Минобороны 4 млн рублей

Суд взыскал с Минобороны 4 млн рублей в пользу экс-военнослужащих, получивших ранения из-за ошибок на танковых учениях, сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Герасимов.

Лужский городской суд Ленинградской области взыскал с ведомства 4 млн рублей в пользу бывших рядовых Дмитрия Пахмутова, Вадима Габдуллина и Арсена Османова, сообщил Герасимов, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в сентябре 2017 года во время плановых танковых стрельб. Четверых военнослужащих, которые участвовали в тренировке в составе имитационных команд, разместили в секторе прямого огневого поражения. Во время учений танк Т-72 произвел выстрел дымовой гранатой, а потом – штатным снарядом.

20-летний Андрей Виттих погиб на месте, трое других получили тяжкий вред здоровью.

Стоит отметить, что изначально пострадавшие указали в исковых требованиях к Минобороны 6 млн рублей.

В феврале 2019 года отвечавшие за организацию стрельб подполковники Денис Горелышев и Виктор Кривошеин были приговорены к трем годам условно за халатность.