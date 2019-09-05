В «Руслайне» объяснили вторую за два дня экстренную посадку своего самолета

Рейс Воронеж – Петербург приземлился в аэропорте отправления из-за предположения о некорректной работе резервного источника электроэнергии, сообщила компания-владелец самолета «Руслайн».

«5 сентября экипажем воздушного судна авиакомпании «Руслайн», выполнявшим рейс 7R-554 Воронеж – Санкт-Петербург, с 31 пассажиром на борту принято решение о возврате в аэропорт вылета в связи с предположением о некорректной работе резервного источника электропитания. Посадка произведена в 08.39 в штатном режиме», – сообщила пресс-служба авиаперевозчика, передает РИА «Новости».

Там добавили, что пассажирам оказаны услуги по федеральным авиационным правилам, в воздушную гавань отправлен резервный самолет.

«Руслайн» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и в качестве компенсации предоставит сертификаты на перелёт со скидкой 50% по любому направлению своей маршрутной сети», – добавили в компании.

Напомним, самолет авиакомпании «Руслайн», направлявшийся из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Подобный инцидент с этим рейсом произошел и накануне.