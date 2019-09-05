Япония решила упростить получение виз российским студентам

Япония упростит получение виз для отдельных групп российских граждан, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По его словам, начиная с сентября этого года Япония начнет выдавать долгосрочные визы сроком на пять лет для специализированной группы российских граждан, которые связанны с реализацией плана японско-российского сотрудничества, передает ТАСС.

Также японское правительство планирует упростить получение визы для российских студентов, которые хотят обучаться в Японии.

В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с Абэ заявил, что отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а достигнутые договоренности двух стран реализуются.

В свою очередь, Абэ подтвердил намерение продвигать переговоры по мирному соглашению с Россией.