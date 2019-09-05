Правила оформления ДТП со смартфона утвердили в России

В правительстве утвердили новые правила оформления аварий, благодаря которым автовладельцы сами смогут оформить ДТП по европротоколу со смартфона.

Специально разработанное мобильное приложение будет запущено в ноябре. Сначала новую схему введут в четырех регионах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В случае успешного опыта практику распространят по всей стране, сообщает РБК.

Водители, попавшие в аварию, могут отправить электронное извещение через приложение. Все нужные для страховых компаний данные об аварии поступят из личного кабинета водителя. Ему останется только загрузить фотографии с места ДТП.

Воспользоваться этой функцией можно будет только в том случае, если оба автомобилиста сделали снимки последствий аварии и не имеют разногласия по поводу случившегося. Также обязательно нужно быть зарегистрированными на портале госуслуг.

Приложение будет называться «Помощник ОСАГО». Разработчики уверяют, что вся процедура оформления теперь будет занимать 10–15 минут.

Ранее на портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что собой представляют новые суперсервисы и зачем они нужны.

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