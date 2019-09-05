Автомобилист рассказал свою версию конфликта с «Красой Росгвардии»

Мужчина, ставший участником инцидента с победительницей всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анной Храмцовой в Екатеринбурге, рассказал свою версию событий.

По словам автомобилиста, Храмцова «шла со своим ребенком по парковке, посреди дороги, хотя у нее была возможность уйти вправо или влево», передает Ura.ru.

Он ожидал, что женщина отойдет в сторону.

«Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю – она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево – она передо мной опять же встает. Пытался объехать – она мне по зеркалу ударила», – заявил участник инцидента.

После водитель вышел из машины и «вспылил», однако, по его словам, вел себя «очень корректно».

«Я поправил его (зеркало) и поехал дальше», – добавил он.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии», прапорщика полиции Анну Храмцову, совершил нападение автохам. Видео инцидента она позже выложила в соцсетях.

Храмцова была признана победительницей конкурса «Краса Росгвардии» весной 2019 года. За нее отдали голоса более 57 тыс. человек.