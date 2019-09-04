На «Красу Росгвардии» напали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии», прапорщика полиции Анну Храмцову, совершил нападение автохам.

Инцидент произошел вечером на парковке у торгового центра, написала девушка на своей странице в Instagram.

На видео, которое Храмцова прикрепила к посту, видно, что она с ребенком идет по паркингу, между рядами стоящих машин. Сзади к ней подъезжает белый автомобиль. По словам Храмцовой, водитель начал сигналить, требуя уступить дорогу, после чего «протаранил» девушку.

Водитель машины попытался объехать сотрудницу Росгвардии, однако задел ее, в результате чего у него сложилось боковое зеркало заднего вида.

«Испугавшись за дочь, быстро постаралась посадить ее в свой автомобиль, что-то «кинула» ему в ответ засняла его данные на видео и поскорее села за руль, заблокировав дверь», – пишет Храмцова.

Анна Храмцова была признана победительницей конкурса «Краса Росгвардии» весной 2019 года. За нее отдали голоса более 57 тыс. человек.