Телефонные номера пользователей Facebook утекли в Сеть

Миллионы телефонных номеров пользователей Facebook утекли в Сеть, сообщили СМИ.

Как пишет портал TechCrunch, в Сети оказалось более 419 млн записей о пользователях в различных странах, в том числе 133 млн записей живущих в США, 18 млн записей британцев и 50 млн записей вьетнамцев передает РИА «Новости».

Изначально базу, находящуюся в свободном доступе, обнаружил специалист из некоммерческой организации в сфере IT GDI Foundation Саньям Джэм. Не сумев идентифицировать создателя базы, он сообщил об этом изданию. Специалистам TechCrunch удалось связаться с владельцем сервера и отключить базу данных.

Каждая запись содержала уникальный ID аккаунта в Facebook и привязанный к нему номер мобильного телефона. В некоторых записях содержалось имя пользователя, его пол и страна нахождения.

При этом в компании Facebook заявили, что у них «нет доказательств» того, что аккаунты пользователей были взломаны, и подчеркнули, что телефонные номера были взяты из открытых учетных записей до того, как компания изменила настройки конфиденциальности в прошлом году.

Напомним, в марте Facebook признала факт доступа своих сотрудников к паролям пользователей.