Бразильский спортсмен из окружения Болсонару пригрозил «свернуть шею» Макрону

Бразильский чемпион по смешанным единоборствам (ММА) и джиу-джитцу Ренцо Грасие, который также является послом страны по вопросам международного туризма, пригрозил расправой президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Грасие входит в окружение президента Бразилии Жаира Болсонару, который в последнее время часто резко высказывается в адрес президента Франции, в том числе за его позицию по поводу пожаров в Амазонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Единственный пожар, который у нас есть, это огонь, горящий в сердцах бразильцев и нашего президента, подобие клоуна! Приезжай сюда, тебе свернут шею, тонкую как у цыпленка», - заявил Грасие в видеообращении к Макрону.

За французского лидера вступился экс-сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля, который был уволен после скандала с избиением демонстрантов.



«Ренцо Грасие, у вас кажется, очень большой рот. Если хотите, я вам предлагаю встречу в октагоне (ринг для смешанных единоборств). Ваши слова недостойны бывшего спортсмена», –написал Беналля в Twitter.

Позже Грасие объяснил, что считает Макрона ответственным за пропаганду «фальшивого пожара» в Амазонии, из-за чего из страны начали уезжать туристы.

Ранее между лидерами Бразилии и Франции разгорелся спор, Болсонару обвинил Макрона в преследовании личных интересов в связи с пожарами в Амазонии, а затем оставил оскорбительный комментарий в адрес супруги французского президента.