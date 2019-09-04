ОП проследит за голосованием на цифровых избирательных участках Москвы

«Общее количество наблюдателей на выборах в единый день голосования составит более 38 тысяч человек», – объявил замсекретаря ОП РФ Александр Точенов, выступая на круглом столе, посвященном системе общественного контроля на предстоящих 8 сентября выборах.

«35 тысяч направили региональные Общественные палаты и 3 тысячи – представители федеральной Общественной палаты», – добавил замсекретаря Общественной палаты России Александр Точенов, выступая на круглом столе, состоявшемся в ТАСС. По его словам, наблюдатели будут присутствовать и на экспериментальных цифровых избирательных участках в Москве.

«Общественная палата участвует в эксперименте с цифровыми общественными участками. Буквально сегодня мы отправили в территориальную избирательную комиссию представление о направлении порядка 50 наблюдателей. В ближайшее время они пройдут обучение», – отметил Точенов. Он уточнил, что все наблюдатели – волонтеры, члены общественных организаций или просто граждане.

Говоря о количестве цифровых участков, замсекретаря ОП напомнил, что в этом году их будет 30, но в дальнейшем количество площадок для электронного голосования будет постепенно расти.

«На выборах следующего года цифровых участков будет уже несколько сотен, причем уже не только в Москве, но и в других городах России. В 2021 году на федеральных выборах планируется до пяти тысяч таких избирательных участков», – констатировал Александр Точенов.

Член СПЧ Александр Брод, в свою очередь, отметил, что Ассоциация российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль» также примет участие в наблюдении.

«Мы направляем своих представителей – политологов, экспертов и политтехнологов в пять субъектов: Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Тульскую и Вологодскую области. Участники движения «Гражданский контроль», сопредседателем которого я являюсь, будут работать на горячих линиях по связям с избирателями, контактировать со штабами кандидатов и партий, взаимодействовать с избирательными системами и общественными мониторинговыми штабами по наблюдению», – сказал Александр Брод.

Еще одна участница круглого стола, руководитель исполнительного комитета общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова сообщила, что организация уже подготовила «порядка 11 тыс. общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение».

«В 16 регионах развернута работа региональных ситуационных центров, – добавила она. – Федеральный ситуационный центр корпуса будет развернут в Москве, куда будет стекаться вся информация с избирательных участков из всех регионов страны, где будут работать наши общественные наблюдатели и экспертное сообщество». 8 сентября ситуационный центр будет регулярно публиковать сводки о ходе голосования в стране.

Как известно, в единый день голосования 8 сентября в 85-ти регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, вечером 8 сентября итоги единого для голосования будут подведены в ходе масштабного онлайн-марафона «Ночь выборов-2019». Участники мероприятия – эксперты, представители партий, политологи, политтехнологи и журналисты обсудят ход голосования и общую ситуацию в России.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ключевых выводах политологов накануне единого дня голосования в России.