На онлайн-марафоне «Ночь выборов» 8 сентября обсудят голосование и ситуацию в России

Участники онлайн-марафона «Ночь выборов-2019» 8 сентября обсудят ход голосования и общую ситуацию в России, сообщил глава оргкомитета Дмитрий Гусев.

«Ночь выборов» проводится в четвертый раз. Во всем мире, когда проходят выборы, в день выборов каждая партия, каждый кандидат собирает журналистов, сторонников у себя в штабе. Но вот так, чтобы собраться и обсудить, что происходит в стране и что происходит с выборами, такого в мире нигде нет. В чем особенность этой «Ночи выборов»? Если в прошлые разы мы декларировали, что это место для всего политического класса, то теперь мы говорим о том, что это для тех, кто формирует политическую повестку в России, для тех, кто в теме», – передает его слова РИА «Новости».

Мероприятие пройдет с 18.00 до 1.00 ночи.

«Кроме этого, в этом году полномасштабная ярчайшая «Ночь выборов» пройдет в городе Санкт-Петербург... И кроме этого, «Ночь выборов» будет проходить такая же полноценная, большая в Башкирии, в городе Уфа, где соберутся наши башкирские коллеги – политики, политологи, политконсультанты, будут обсуждать не только свою, но и (в целом) российскую политическую повестку. И с теми, и с другими у нас будут телемосты», – добавил он.

На «Ночь выборов-2019» приглашены лидеры политических партий, кандидаты от различных партий, в том числе в Мосгордуму, представители шоу-бизнеса, блогеры, журналисты, политологи, политтехнологи.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах России. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, в трех столицах регионов – глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.