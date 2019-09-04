Ruptly запустило проект «Дневник группы Дятлова»

Видеоагентство Ruptly запустило мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница», приуроченный к 60-летию гибели девяти туристов на перевале Дятлова.

Проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции. С помощью собранных материалов каждый сможет пройти по маршруту группы – вплоть до места гибели туристов, а также провести свое расследование, передает RT.

«Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной», – заявила глава Ruptly Динара Токтосунова.

Команда видеоагентства повторила маршрут группы Дятлова и сняла кадры места, где были обнаружены тела студентов. Журналисты также поговорили с местными жителями, следователями и экспертами, которые рассказали о деталях экспедиции и поделились своими версиями трагедии. Проект включает эксклюзивные архивные записи и фотографии.

В марте СК пришел к выводу, что группа Игоря Дятлова погибла в Свердловской области в 1959 году из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. Следователи отметили, что в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.

До этого шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов, которую в России раскритиковали.