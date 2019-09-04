Ruptly запустило проект «Дневник группы Дятлова»

Взгляд
4 сентября, среда  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
Разделы

Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
Перейти а раздел…

Липецкая область ищет бульдозеристов и чиновников

Игорь Артамонов (в центре) на одном из объектов крупнейшего налогоплательщика области, НЛМКФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Мы находимся в постоянном поиске чиновников – но не простых, а тех чиновников, которые любят людей». И. о. главы Липецкой области Игорь Артамонов рассказал спецкору газеты ВЗГЛЯД об управленческих парадоксах, а также о том, как повышать людям зарплаты, помогать бизнесу и переводить налоги из Москвы в регион. Подробности...
Перейти а раздел…

«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем опасна для России «дыра» на границе Белоруссии и Украины

Между Украиной и Белоруссией пограничники эффективнее пресекают нелегальный трафик сала, нежели оружияФото: Gleb Garanich/Reuters
Лукашенко во вторник заявил, что «наглухо закрыл» границу с Украиной. Позже выяснилось – граница работает в нормальном режиме, ее пересекают и люди, и транспорт. Речь же шла только о надежном заслоне для оружия, которое не должно попадать из Донбасса на территорию Белоруссии. Однако, как выясняется, и для него между двумя странами нет границ. А это уже угрожает безопасности России. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Лети в свой ад, голубка

Дмитрий Дабб, кинокритик
Российские телезрители назвали «Любовь и голуби» лучшей отечественной комедией. И это, товарищи, случай самоедства, поскольку речь идет о русофобском фильме, возможно, о самом русофобском из тех, которые можно увидеть на федеральном канале. Подробности...
Обсуждение: 181 комментарий
    Перейти а раздел…

    Европа потребовала от России нового покаяния

    Самые необычные уроки в школе

    Ангеле Меркель грозит бесславная отставка

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде призвали дать жесткий ответ на заявление Болгарии о «щитах Советской армии»
              Тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не найдены«Фабрика провокаций» заработала в Москве накануне единого дня голосованияТрассу Москва – Владимир предложено продлить до ЕкатеринбургаПремьер Индии по-русски поблагодарил Путина за поездку на «Звезду»
              На «Красу Росгвардии» напали в ЕкатеринбургеКитай обвинил американские СМИ во лжи о протестах в ГонконгеВозле авиабазы Хмеймим сбиты два ударных беспилотникаНа Украине решили кардинально урезать полномочия главкома ВСУ
              В Кемерово молодые родители отдали новорожденную дочь соседям ради многодневной пьянкиНовейший российский бронеавтомобиль подешевел на третьГлава МИД Финляндии призвал ЕС улучшить отношения с РоссиейОрешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

              Главная тема


              Чем опасна для России "дыра" на границе Белоруссии и Украины

              освобождение Европы


              Посольство России обескуражено заявлением Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне

              вмешательство во внутренние дела


              В Госдуме пригрозили Deutsche Welle серьезными мерами

              США теряют контроль


              Вашингтон предупредили о ссоре с Берлином из-за «Северного потока – 2»

              Видео

              энергетический кризис


              Украина встречает зиму без угля и газа

              рост рождаемости


              Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

              модернизация АЭС


              Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

              пересмотр истории


              Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?

              Ruptly запустило проект «Дневник группы Дятлова»

              4 сентября 2019, 11:22

              Текст: Мария Бобылева

              Версия для печати

              Видеоагентство Ruptly запустило мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница», приуроченный к 60-летию гибели девяти туристов на перевале Дятлова.

              Проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции. С помощью собранных материалов каждый сможет пройти по маршруту группы – вплоть до места гибели туристов, а также провести свое расследование, передает RT.

              «Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной», – заявила глава Ruptly Динара Токтосунова.

              Команда видеоагентства повторила маршрут группы Дятлова и сняла кадры места, где были обнаружены тела студентов. Журналисты также поговорили с местными жителями, следователями и экспертами, которые рассказали о деталях экспедиции и поделились своими версиями трагедии. Проект включает эксклюзивные архивные записи и фотографии.

              В марте СК пришел к выводу, что группа Игоря Дятлова погибла в Свердловской области в 1959 году из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. Следователи отметили, что в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.

              До этого шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов, которую в России раскритиковали.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............