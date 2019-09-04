Украинцы возмутились размещенной на поезде картой Польши со Львовом и Ровно

Украинские пользователи Сети возмутились размещенной на поезде картой, где города Львов, Ровно и Луцк изображены в составе Польши.

Фото карты опубликовал на странице в Facebook пользователь Александр Комяхов.

Поезд курсирует по маршруту Жешув – Пшемысль, кроме карты Польши в границах до сентября 1939 года на составах изображены маршал Юзеф Пилсудский и солдаты польской армии.

Также на карте как часть Польши отмечена и столица Литвы Вильнюс.

Поезд заметили в день визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский поедет в Варшаву. Сдавать неликвиды. Вроде исторической памяти. Так что все впереди», – написал Леонтий Носенко.

«Надо УЗ («Укрзализныце») сделать такое с (польскими городами) Жешувом, Перемышлем и Люблином», – предложил Богдан Гдаль.

«А Бреслау (Вроцлав, ставший частью Польши после 1945 года) скромно прикрыт элементами дизайна», – заметил Андрей Шевченко.

Напомним, в состав Польской республики, существовавшей в период с 1918 по 1939 годы, входила западная Украина и Белоруссия, а также часть современной Литвы.

Отметим, что Владимир Зеленский заявлял о прорыве в отношениях с Польшей.

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