Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам первого дня визита в Польшу удалось добиться прорыва в отношениях с этой страной. По его словам, под руководством его и президента Польши Анджея Дуды будет создана рабочая группа по «обнулению» взаимных претензий.

«Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал бы итоги первого дня моего визита в Польшу. Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена рабочая группа по, скажем так, «обнулению» взаимных претензий», – написал Зеленский в своем Facebook.

По его словам, достигнута договоренность о совместных экспедициях, которые займутся поиском и последующим перезахоронением на родине погибших мирных жителей Польши и Украины, а также солдат.

Кроме того, он заявил, что страны будут взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков на Украине. Также Зеленским предложено установить на границе государств Мемориал примирения.

«В энергетической сфере мы обсудили сотрудничество в формате Вашингтон – Варшава – Киев. Визит продолжается. 1 сентября еще много важных дел и встреч», – добавил президент Украины.

Ранее Дуда в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским пообещал поддерживать антироссийские санкции.

Отношения Польши и Украины испортились на фоне отношения к националистическим движениям времен Второй мировой войны, в частности к запрещенной в России ОУН* - УПА* и ее лидерам.