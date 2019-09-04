Роскосмос и НАСА разошлись в оценках угроз для МКС

Специалисты Роскосмоса и его головного научного института ЦНИИмаш опровергли данные НАСА о существовании угрозы для Международной космической станции.

«Специалисты госкорпорации «Роскосмос» и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что «расчеты баллистиков ЦНИИмаш опровергли предоставленные [НАСА] данные [о необходимости провести маневр станции из-за потенциальной угрозы], о чем партнеры были уведомлены». В госкорпорации заверили, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.

По данным НАСА, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.

Напомним, в апреле в России придумали способ ловить космический мусор.

Ранее действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков рассказал газете ВЗГЛЯД о космической броне МКС.

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