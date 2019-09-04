На Украине решили кардинально урезать полномочия главкома ВСУ

Должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и начальника Генерального штаба ВСУ будут разделены, сообщил первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник.

«Будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ», – передает ТАСС слова Колесника в интервью «АрмияINFORM».

По его словам, такое разграничение «даст возможность улучшить систему управления [войсками], ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение вооруженных сил».

Предполагается, что после реформы главнокомандующий ВСУ будет подчиняться Министерству обороны Украины и командовать Вооруженными силами, а Генеральный штаб будет органом, обеспечивающим его работу и предоставляющим поддержку в реализации решений главнокомандующего.

Колесник отметил, что разграничение должностей будет осуществлено до конца 2019 года.

Напомним после инаугурации Владимира Зеленского главой Генштаба и главкомом ВСУ стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой личности.

Напомним также, в июле Зеленский во время смотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях поздоровался с Хомчаком, а министру обороны Украины Степану Полтораку руки не подал, а после этого и вовсе оттолкнул Полторака.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД