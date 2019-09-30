Опубликовано видео пуска «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало видео с учебным запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с Плесецка.

На видео, опубликованном на YouTube, показан момент запуска с разных ракурсов.

Ранее Минобороны сообщило об учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с Плесецка. Ракета успешно поразила цель на Камчатке.