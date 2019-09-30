Познер объяснил свою критику в адрес СССР и России

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30 сентября, понедельник | Последнее обновление — 19:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:МИД заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы
Главные инновации создаются в авторитарных структурах
Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления. Но на самом деле никаких революций не надо – все неплохо работает и без них. Подробности...
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Планете нужны новые полицейские
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кажется, у современного мира нет иных вариантов сохраниться, кроме создания устойчивого треугольника Москва – Пекин – Вашингтон. Кто сможет сегодня в мире воспротивиться согласованному решению Путина, Си и Трампа? Подробности...
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Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно: в цивилизованном мире стало слишком много NGO, они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней. Подробности...
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Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс
Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате ТехасПодробности...
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Умер Марк Захаров
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказовПодробности...
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалкеПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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