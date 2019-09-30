Познер объяснил свою критику в адрес СССР и России

Телеведущий Владимир Познер рассказал, почему негативно относится к СССР и России.

Ответ на вопрос читателя опубликован в его блоге. По словам Познера, люди, стоявшие у истоков СССР, обещали «построить новое, справедливое общество», а построили «тоталитарное государство, которое держалось на вере и на страхе».

«Когда вера исчезла, а страх пропал, государство развалилось. Оно свое обещание не только не выполнило, а предало те идеалы, которые были объявлены его основой. За это я его не то, чтобы критикую, за это я осуждаю его», – отметил ведущий.

Касаясь критики в адрес современной России, журналист предложил задуматься о том, за что можно было бы похвалить Россию, чем в ней можно гордиться, и что страна дала людям.

Также Познер пояснил, почему чаще критикует Россию и СССР, а не западные страны. Он уточнил, что нет никакого «западного общества», а есть конкретные страны, в каждой из которых есть свои плюсы и свои минусы.

«И я вовсе не обхожу эти минусы, но живем мы с вами в России, а не в Голландии, и лично меня мало волнует то, как живут в Голландии, меня волнует то, как живут в России», – подчеркнул телеведущий.

Ранее Познер объяснил, когда и почему в России пропала интеллигенция.