В Кремле заявили об отсутствии установленных сроков саммита «нормандской четверки»

Сроки проведения встречи лидеров стран в формате «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) пока не установлены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По срокам (проведения саммита) в нормандском формате понимания нет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры в «нормандском формате» могут пройти «в ближайшие недели»