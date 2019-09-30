Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ–2020

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков впервые вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Кипра, сообщили в Российском футбольном союзе.

Тренерский штаб определился с составом сборной, включив в него 25 футболистов:

Вратари – Гилерме («Локомотив», Москва), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит», Санкт–Петербург);



Защитники – Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»);



Полузащитники – Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);



Нападающие – Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе–Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).



Подготовку к матчам сборная России начнет 6 октября в Новогорске, передает РИА «Новости». 7 октября россияне сыграют с Кипром в Никосии, 10 октября в Москве команда Черчесова примет дома шотландцев.

После шести туров сборная России занимает второе место в группе I, имея в своем активе 15 очков и уступая три балла бельгийцам.

Напомним, 7 сентября Черчесов заявил, что Александра Кокорина и Павла Мамаева не стоит вычеркивать из футбольной жизни.