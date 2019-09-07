Черчесов призвал не вычеркивать Кокорина и Мамаева из футбола

Александра Кокорина и Павла Мамаева не стоит вычеркивать из футбольной жизни, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 с командой Шотландии.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли вызов Кокорина и Мамаева в сборную со временем, Черчесов ответил: «Давайте посмотрим, как покажет время». Он сказал, что рад освобождению спортсменов.

«Нужно соответствовать команде на поле и вне его. Вычеркивать из жизни людей неправильно, хотя они и оступились», – приводит его слова ТАСС.

В пятницу суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Телеведущий Владимир Соловьев в этой связи отметил, что «у Мамаева и Кокорина появился второй шанс».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.

Заявление Черчесова прозвучало после матча сборной России на отборочном турнире чемпионата Европы – 2020 с командой Шотландии. Россияне обыграли на выезде шотландцев со счетом 2:1, одержав волевую победу.

Главный тренер российской сборной отметил, что наши футболисты показали характер. «Мы начали вальяжно, а на таком уровне нужно втягиваться сразу. Рад, что выиграли», – добавил Черчесов.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0).

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