Проект российской спутниковой системы решено закрыть

Проект Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) «Эфир» для предоставления услуг интернета и мобильной связи исключат из нацпрограммы «Цифровая экономика» по просьбе Роскосмоса из-за отсутствия финансирования.

В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП «Цифровая экономика». В мае 2018 года проект был презентован под названием «Эфир». Создание системы, как заявили в Роскосмосе, требовало 299 млрд рублей, которые планировалось привлечь на принципах государственно-частного партнерства, а сама система состояла бы из 288 спутников.

В июне 2018 года было объявлено о создании системы «Сфера» – многофункциональной спутниковой системы, которая должна была насчитывать уже 640 спутников. При этом «Эфир» должен был стать составной частью проекта. Недавно проект программы «Сфера» прошел одобрение на коллегии Военно-промышленной комиссии. Как ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов, на реализацию проекта в 2020 году уже выделено более 10 млрд рублей. Общая сумма проекта не называлась.

«Ввиду отсутствия источников финансирования … ГК «Роскосмос» предлагает исключить проект «ГМИСС» из национальной программы «Цифровая экономика РФ», передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Роскосмоса и протокол АНО «Цифровая экономика».

Соответствующие предложения Роскосмос в середине июля направил в адрес Минкомсвязи, а в середине августа – в правительство.

Вопрос об исключении «Эфира» из «Цифровой экономики» рассматривался на заседании рабочей группы по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», которое прошло 20 сентября. В АНО подтвердили, что «по итогам состоявшегося обсуждения было принято решение поддержать предложение Роскосмоса».

Невозможность найти внешних инвесторов в проект «Эфир» подтвердили и в Роскосмосе. О том, что единственный потенциальный инвестор Внешэкономбанк решил отказаться от участия в проектировании и финансировании ГМИСС осенью 2018 года сообщил ряд СМИ. Как теперь пояснили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, на реализацию проекта требовалось внебюджетное финансирование в объеме около 500 млрд рублей, а не 299 млрд рублей частно-государственного, как утверждалось прежде. Но финансирование «до настоящего времени не было организовано», рассказали в госкорпорации.

В то же время в госкорпорации отметили, что Роскосмос сейчас реализует более обширный чем «Эфир» проект в лице программы «Сфера», который потребует значительно меньших объемов капитальных затрат. Программа «Сфера» будет реализована до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования», – рассказали в пресс-службе.

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